Артём Вольвич — об игре с «Динамо»: это будет другой матч, другая история, другой турнир

Капитан казанского «Зенита» Артём Вольвич прокомментировал предстоящий матч с московским «Динамо» в рамках 8-го тура мужской Суперлиги.

«На самом деле это уже другой матч будет, другая история, другой турнир, если хотите. Другой настрой, опять же. Я надеюсь, что мы извлекли уроки из поражения в финале Кубка Легенд, «Динамо» наверняка извлекло какую-то выгоду из той победы. Одно я знаю точно — матч будет интересный, рассчитываю, что будет классный волейбол. Мяч круглый, куда покатится — узнаем 20-го числа», — заявил Вольвич в интервью YouTube-каналу казанского «Зенита».

Матч между московским «Динамо» и казанским «Зенитом» состоится 20 октября. Начало — в 18:00 мск. Ранее казанцы победили оппонента в матче за Суперкубок России, а динамовцы одолели соперника в финале Кубка Легенд.