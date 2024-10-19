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Максим Михайлов: спасибо «Динамо», что указали нам на наши недочёты

Максим Михайлов: спасибо «Динамо», что указали нам на наши недочёты
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Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов прокомментировал предстоящий матч с московским «Динамо» в 8-м туре мужской Суперлиги.

«Безусловно, сейчас в моральном аспекте расклады поменялись. Если до финала Кубка Легенд «Динамо» долго не могло нас победить, сейчас определённая уверенность у них появилась. Но я на протяжении 20 лет в волейболе знаю, как никто: из поражений делать выводы легче, хоть они и болезненнее переживаются.

Мы разобрали матч, сделали акцент на какие-то свои недочёты. Спасибо «Динамо», что показали нам, что у нас их достаточно. Проигрывать тоже полезно», — рассказал Михайлов в интервью YouTube-каналу казанского «Зенита».

Матч между московским «Динамо» и казанским «Зенитом» состоится 20 октября. Начало — в 18:00 мск. Ранее казанцы победили оппонента в матче за Суперкубок России, а динамовцы одолели соперника в финале Кубка Легенд.

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