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«Белогорье» одержало гостевую победу над «Нефтяником» в 8-м туре мужской Суперлиги

«Белогорье» одержало гостевую победу над «Нефтяником» в 8-м туре мужской Суперлиги
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Завершился матч 8-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Белогорье» (Белгород) и «Нефтяник» из Оренбурга. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:19) в пользу белгородской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Нефтяник
Оренбург
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Нефтяник: Чекмизов, Уразов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

В следующем туре мужской Суперлиги «Нефтяник» на выезде сразится с «Енисеем» из Красноярска. «Белогорье» дома сыграет с командой «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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