«Белогорье» одержало гостевую победу над «Нефтяником» в 8-м туре мужской Суперлиги

Завершился матч 8-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Белогорье» (Белгород) и «Нефтяник» из Оренбурга. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:19) в пользу белгородской команды.

В следующем туре мужской Суперлиги «Нефтяник» на выезде сразится с «Енисеем» из Красноярска. «Белогорье» дома сыграет с командой «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.