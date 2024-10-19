Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Заречье-Одинцово» в 6-м туре Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл «Заречье-Одинцово» из Московской области в 6-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:0 (25:14, 27:25, 25:23).

В следующем туре московское «Динамо» сыграет с «Омичкой» (Омская область). «Заречье-Одинцово» сразится с петербургской «Ленинградкой».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки клуба «Динамо-Ак Барс».