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Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Заречье-Одинцово» в 6-м туре Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Заречье-Одинцово» в 6-м туре Суперлиги
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Волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл «Заречье-Одинцово» из Московской области в 6-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:0 (25:14, 27:25, 25:23).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо М: Лазарева, Володина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Хабибрахманова, Подкопаева
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Попович, Жаброва, Бирюкова

В следующем туре московское «Динамо» сыграет с «Омичкой» (Омская область). «Заречье-Одинцово» сразится с петербургской «Ленинградкой».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки клуба «Динамо-Ак Барс».

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