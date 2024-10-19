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Калининградский «Локомотив» обыграл «Енисей» в 5-м туре Суперлиги

Калининградский «Локомотив» обыграл «Енисей» в 5-м туре Суперлиги
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда обыграл красноярский «Енисей» в 6-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (27:25, 25:20, 23:25, 25:18).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
Енисей: Даций, Прокофьева, Синицкая, Шляхтова, Бавыкина, Попова Мария, Бесман, Салтыкова, Мазина, Хватова, Охрименко, Савватеева, Распутина

В следующем туре калининградский «Локомотив» сыграет с «Динамо-Метар» (Челябинск). «Енисей» сразится с саратовским «Протоном». На данный момент «Локомотив» занимает первое место в чемпионате с 18-ю очками, «Енисей» — 12-е (четыре очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
Таблица женской Суперлиги
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