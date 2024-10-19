«Ленинградка» одержала домашнюю победу над «Тулицей» в 6-м туре женской Суперлиги
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Волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграл «Тулицу» (Тульская область) в 6-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (25:19, 20:25, 25:21, 25:23).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Тулица
Тульская область
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Максимова, Пирайнен, Озерова, Перова
Тулица: Велисевич, Синкевич, Станкевичуте, Мишагина, Беликова, Ковалёва, Архипова, Прасолова, Някина, Боброва, Лебедкина, Жукова, Ротастикова
В следующем туре «Ленинградка» сыграет с «Заречьем-Одинцово» (Московская область), а «Тулица» встретится с краснодарским «Динамо».
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».
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