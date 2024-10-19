Новосибирский «Локомотив» в пяти сетах одолел «Динамо-ЛО» в 8-м туре Суперлиги

Завершился матч 8-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и «Локомотив» из Новосибирска. Игра завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:12, 25:22, 23:25, 15:8) в пользу «Локомотива».

В следующем туре мужской Суперлиги «Динамо-ЛО» на выезде сразится с «Динамо-Уралом» из Уфы. Новосибирский «Локомотив» дома сыграет с командой МГТУ из Москвы.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.