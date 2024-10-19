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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 19 октября

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 19 октября
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Сегодня, 19 октября, завершились три матча 8-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатми игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 8-й тур, 19 октября:

  • «Нефтяник» (Оренбург) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (23:25, 23:25, 19:25);
  • «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 0:3 (19:25, 21:25, 23:25);
  • «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (25:22, 12:25, 22:25, 25:23, 8:15).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

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