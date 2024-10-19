«Рад, что получилась непростая игра». Волков — о победе «Белогорья» над «Нефтяником»
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Главный тренер «Белогорья» Александр Волков высказался о победе над «Нефтяником» из Оренбурга в 8-м туре мужской Суперлиги. Игра закончилась со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:19) в пользу белгородской команды.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Нефтяник
Оренбург
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Нефтяник: Чекмизов, Уразов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
«Рад, что сегодня получилась непростая игра, первые две партии были достаточно ровные, и для нашей команды это полезно, всего одна игра в неделю, не хотелось бы, чтобы она была лёгкой, чтобы не опускать свой уровень ниже того, который мы сейчас набрали», — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».
В следующем туре мужской Суперлиги «Белогорье» дома сыграет с командой «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя.
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