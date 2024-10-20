Мужская Суперлига: расписание игрового дня 20 октября

Сегодня, 20 октября, состоятся два матча восьмого тура мужского чемпионата России по волейболу в Суперлиге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 8-й тур, 20 октября:

17:00 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Кузбасс» (Кемерово).

18:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.