Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в трёх сетах обыграли «Динамо-Метар» в 6-м туре Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в трёх сетах обыграли «Динамо-Метар» в 6-м туре Суперлиги
Комментарии

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани в гостях обыграл челябинское «Динамо-Метар» в 6-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:18).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

В следующем туре «Динамо-Метар» сыграет с калининградским «Локомотивом». «Динамо-Ак Барс» сразится с белорусской «Минчанкой».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

Материалы по теме
«Шансов у нас не было». Казань выиграла Кубок Легенд и продолжила доминировать!
«Шансов у нас не было». Казань выиграла Кубок Легенд и продолжила доминировать!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android