Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в трёх сетах обыграли «Динамо-Метар» в 6-м туре Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани в гостях обыграл челябинское «Динамо-Метар» в 6-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:18).

В следующем туре «Динамо-Метар» сыграет с калининградским «Локомотивом». «Динамо-Ак Барс» сразится с белорусской «Минчанкой».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».