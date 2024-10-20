Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в трёх сетах обыграли «Динамо-Метар» в 6-м туре Суперлиги
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Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани в гостях обыграл челябинское «Динамо-Метар» в 6-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:18).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
В следующем туре «Динамо-Метар» сыграет с калининградским «Локомотивом». «Динамо-Ак Барс» сразится с белорусской «Минчанкой».
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».
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