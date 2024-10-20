Кемеровский «Кузбасс» на выезде обыграл «Зенит» в 8-м туре мужской Суперлиги
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Завершился матч 8-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Кузбасс» из Кемерово. Игра завершилась со счётом 3:1 (25:19, 22:25, 25:18, 25:20) в пользу «Кузбасса».
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Кузбасс
Кемерово
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Павлов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов
В следующем туре мужской Суперлиги «Зенит» из Санкт-Петербурга дома сразится с казанским «Зенитом». Кемеровский «Кузбасс» дома сыграет с «Газпромом-Югра» из Сургута.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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