Казанский «Зенит» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по волейболу
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Завершился матч 8-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит-Казань» и «Динамо» (Москва). Игра завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 26:28, 25:14) в пользу «Зенита».
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
В следующем туре мужской Суперлиги казанский «Зенит» в гостях сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Московское «Динамо» дома сыграет с «Новой» из Новокуйбышевска.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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