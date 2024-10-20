Казанский «Зенит» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по волейболу

Завершился матч 8-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит-Казань» и «Динамо» (Москва). Игра завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 26:28, 25:14) в пользу «Зенита».

В следующем туре мужской Суперлиги казанский «Зенит» в гостях сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Московское «Динамо» дома сыграет с «Новой» из Новокуйбышевска.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.