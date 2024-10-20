«До блевотины противно, простите нас». Тренер «Зенита» Алекно — о поражении от «Кузбасса»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды от «Кузбасса» (1:3) в матче 8-го тура мужской Суперлиги.

«Как правило, тренер проигрывает игры. Только что я им сказал — полностью беру ответственность на себя. Не геройствую. Мы как готовились, так и сыграли. Бабкевича отпустил важный матч в Беларуси сыграть за МЧС, какой он оттуда приехал… Травмированных берёг, переживал, чтобы только не болело у них. Две лайтовые тренировки, чтобы только не уставшие были. Мы как готовились, так мы и сыграли. До блевотины противно. От себя и от команды — уж простите нас», — сказал Алекно в послематчевом комментарии.

Поражение от «Кузбасса» стало для «Зенита» четвёртым в восьми турах Суперлиги. Команда занимает шестую позицию, набрав при четырёх победах 13 очков.