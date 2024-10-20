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«До блевотины противно, простите нас». Тренер «Зенита» Алекно — о поражении от «Кузбасса»

«До блевотины противно, простите нас». Тренер «Зенита» Алекно — о поражении от «Кузбасса»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды от «Кузбасса» (1:3) в матче 8-го тура мужской Суперлиги.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Кузбасс
Кемерово
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Павлов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов

«Как правило, тренер проигрывает игры. Только что я им сказал — полностью беру ответственность на себя. Не геройствую. Мы как готовились, так и сыграли. Бабкевича отпустил важный матч в Беларуси сыграть за МЧС, какой он оттуда приехал… Травмированных берёг, переживал, чтобы только не болело у них. Две лайтовые тренировки, чтобы только не уставшие были. Мы как готовились, так мы и сыграли. До блевотины противно. От себя и от команды — уж простите нас», — сказал Алекно в послематчевом комментарии.

Поражение от «Кузбасса» стало для «Зенита» четвёртым в восьми турах Суперлиги. Команда занимает шестую позицию, набрав при четырёх победах 13 очков.

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