Константин Брянский назвал причину поражения «Динамо» в матче с казанским «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский подвел итоги матча с казанским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 26:28, 25:14) в пользу «Зенита».

«Мы совершили такое количество брака, которое не совершали очень давно. Ошибок в том числе в атаке, что нам обычно несвойственно. В третьей партии мы оказались чуть надёжнее, а вот соперник сбавил, совершил большое количество брака, и в атаке в том числе. Они сыграли в тот волейбол, который мы показывали в первых двух партиях.

«Динамо» — «Зенит-Казань» — это афиша, эти матчи, проходящие при полных трибунах, вызывают особые чувства. Конечно, останется осадок и разочарование от того, что у нас многое не получилось. Больше даже не получилось, чем получилось. Но тем не менее двигаемся дальше и смотрим вперед с оптимизмом», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».