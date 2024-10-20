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Константин Брянский назвал причину поражения «Динамо» в матче с казанским «Зенитом»

Константин Брянский назвал причину поражения «Динамо» в матче с казанским «Зенитом»
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский подвел итоги матча с казанским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 26:28, 25:14) в пользу «Зенита».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

«Мы совершили такое количество брака, которое не совершали очень давно. Ошибок в том числе в атаке, что нам обычно несвойственно. В третьей партии мы оказались чуть надёжнее, а вот соперник сбавил, совершил большое количество брака, и в атаке в том числе. Они сыграли в тот волейбол, который мы показывали в первых двух партиях.

«Динамо» — «Зенит-Казань» — это афиша, эти матчи, проходящие при полных трибунах, вызывают особые чувства. Конечно, останется осадок и разочарование от того, что у нас многое не получилось. Больше даже не получилось, чем получилось. Но тем не менее двигаемся дальше и смотрим вперед с оптимизмом», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

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