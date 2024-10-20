Мужская Суперлига: результаты игрового дня 20 октября

Сегодня, 20 октября, состоялись два матча 8-го тура мужского чемпионата России по волейболу в Суперлиге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 8-й тур, 20 октября:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (19:25, 25:22, 18:25, 20:25);

«Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» — 1:3 (18:25, 19:25, 28:26, 14:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.