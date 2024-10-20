Александр Кошкин объяснил, почему московское «Динамо» проиграло «Заречью-Одинцово»

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Александр Кошкин объяснил, почему его команда уступила «Заречью-Одинцово» в матче 6-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 27:25, 25:23) в пользу «Заречья».

«Однозначно игра неудовлетворительная, дома проиграли 0:3. «Заречье» — хорошая команда, которая в этом сезоне будет бороться за высокие места. Для того чтобы обыгрывать «Заречье», нужно, чтобы никто не выпадал из игры. Сегодня у нас один игрок нёс нагрузку, и никто ей не помог. Сложно было рассчитывать на положительный результат. Чуть-чуть помощи бы с краю, и, возможно, результат был бы другой. Также мы провалили подачу и блок, мы слабо сыграли на блоке. Связующая соперника, можно сказать, разорвала нас», — приводит слова Кошкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, из шести проведённых матчей в рамках женского чемпионата России московское «Динамо» уступило трём клубам: «Динамо-Ак Барс», «Ленинградке» и «Заречью-Одинцово». Следующую встречу команда Кошкина проведёт с «Омичкой». Матч состоится на домашней площадке сибирячек 26 октября.