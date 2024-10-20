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Александр Кошкин объяснил, почему московское «Динамо» проиграло «Заречью-Одинцово»

Александр Кошкин объяснил, почему московское «Динамо» проиграло «Заречью-Одинцово»
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Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Александр Кошкин объяснил, почему его команда уступила «Заречью-Одинцово» в матче 6-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 27:25, 25:23) в пользу «Заречья».

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо М: Лазарева, Володина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Хабибрахманова, Подкопаева
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Попович, Жаброва, Бирюкова

«Однозначно игра неудовлетворительная, дома проиграли 0:3. «Заречье» — хорошая команда, которая в этом сезоне будет бороться за высокие места. Для того чтобы обыгрывать «Заречье», нужно, чтобы никто не выпадал из игры. Сегодня у нас один игрок нёс нагрузку, и никто ей не помог. Сложно было рассчитывать на положительный результат. Чуть-чуть помощи бы с краю, и, возможно, результат был бы другой. Также мы провалили подачу и блок, мы слабо сыграли на блоке. Связующая соперника, можно сказать, разорвала нас», — приводит слова Кошкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, из шести проведённых матчей в рамках женского чемпионата России московское «Динамо» уступило трём клубам: «Динамо-Ак Барс», «Ленинградке» и «Заречью-Одинцово». Следующую встречу команда Кошкина проведёт с «Омичкой». Матч состоится на домашней площадке сибирячек 26 октября.

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