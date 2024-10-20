Женская Суперлига: результаты игрового дня 20 октября

Сегодня, 20 октября, прошли три матча 6-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 6-й тур, 10 октября:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — (18:25, 18:25, 18:25);

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Омичка» (Омск) — (25:22, 25:19, 27:25);

«Динамо» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск) — 25:16, 25:19, 25:23.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».