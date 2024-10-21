«Пока не пришло наше время». Гончарова — о неудачных результатах «Динамо»

Российская волейболистка Наталия Гончарова высказалась о поражении в матче с «Заречьем-Одинцово» в 6-м туре женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 27:25, 25:23) в пользу «Заречья».

«Сыграли неудовлетворительно, очень плохо. Я очень недовольна нашей игрой, у нас нет командной игры. Мы ведём в счёте, чуть-чуть что-то получается, но при первой же ошибке начинаем рассыпаться и каждый сам за себя играет. Это очень сложно. Пока не пришло наше время, когда можем показывать хороший волейбол», — приводит слова Гончаровой пресс-служба ВФВ.

Напомним, из шести проведённых матчей в рамках женского чемпионата России московское «Динамо» уступило трём клубам: «Динамо-Ак Барс», «Ленинградке» и «Заречью-Одинцово».