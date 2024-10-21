Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Пока не пришло наше время». Гончарова — о неудачных результатах «Динамо»

«Пока не пришло наше время». Гончарова — о неудачных результатах «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Российская волейболистка Наталия Гончарова высказалась о поражении в матче с «Заречьем-Одинцово» в 6-м туре женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 27:25, 25:23) в пользу «Заречья».

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо М: Лазарева, Володина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Хабибрахманова, Подкопаева
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Попович, Жаброва, Бирюкова

«Сыграли неудовлетворительно, очень плохо. Я очень недовольна нашей игрой, у нас нет командной игры. Мы ведём в счёте, чуть-чуть что-то получается, но при первой же ошибке начинаем рассыпаться и каждый сам за себя играет. Это очень сложно. Пока не пришло наше время, когда можем показывать хороший волейбол», — приводит слова Гончаровой пресс-служба ВФВ.

Напомним, из шести проведённых матчей в рамках женского чемпионата России московское «Динамо» уступило трём клубам: «Динамо-Ак Барс», «Ленинградке» и «Заречью-Одинцово».

Материалы по теме
Александр Кошкин объяснил, почему московское «Динамо» проиграло «Заречью-Одинцово»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android