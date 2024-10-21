«Получил удовольствие». Алексей Вербов оценил победу казанского «Зенита» над «Динамо»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над московским «Динамо» в 8-м туре мужской Суперлиги. Встреча закончилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 26:28, 25:14) в пользу казанской команды.

«Сегодня мы лучше играли в волейбол. Две равные команды – в прошлый раз они оказались сильнее. Как я и говорил, мы вынесли для себя пользу из прошлого поражения. Сегодня вопросов по настрою точно не было. Мы всегда договариваемся, что играем каждый мяч, но в концовке третьего сета переключились на другие мысли, на то, что при преимуществе в три очка уже нужно заканчивать встречу. В этой ситуации мы не сделали ничего, чего хотелось.

Радует, что в четвёртой партии вернулись в своё нормальное состояние. В так называемый в команде «кокон», когда нас ничего не отвлекает. Сегодня у нас был характер, мы не думали, что происходит за пределами этого «кокона». Был монолитный коллектив, я получил удовольствие, находясь рядом с командой. Результат победный, но это регулярный чемпионат, идём дальше и не витаем в облаках», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ.