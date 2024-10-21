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«Получил удовольствие». Алексей Вербов оценил победу казанского «Зенита» над «Динамо»

«Получил удовольствие». Алексей Вербов оценил победу казанского «Зенита» над «Динамо»
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над московским «Динамо» в 8-м туре мужской Суперлиги. Встреча закончилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 26:28, 25:14) в пользу казанской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

«Сегодня мы лучше играли в волейбол. Две равные команды – в прошлый раз они оказались сильнее. Как я и говорил, мы вынесли для себя пользу из прошлого поражения. Сегодня вопросов по настрою точно не было. Мы всегда договариваемся, что играем каждый мяч, но в концовке третьего сета переключились на другие мысли, на то, что при преимуществе в три очка уже нужно заканчивать встречу. В этой ситуации мы не сделали ничего, чего хотелось.

Радует, что в четвёртой партии вернулись в своё нормальное состояние. В так называемый в команде «кокон», когда нас ничего не отвлекает. Сегодня у нас был характер, мы не думали, что происходит за пределами этого «кокона». Был монолитный коллектив, я получил удовольствие, находясь рядом с командой. Результат победный, но это регулярный чемпионат, идём дальше и не витаем в облаках», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ.

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