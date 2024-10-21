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Либеро «Зенита-Казань» прокомментировал победу над московским «Динамо» в мужской Суперлиге

Либеро «Зенита-Казань» прокомментировал победу над московским «Динамо» в мужской Суперлиге
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Либеро «Зенита-Казань» Валентин Кротков оценил победу над московским «Динамо» в 8-м туре мужской Суперлиги. Встреча закончилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 26:28, 25:14) в пользу казанской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

«Отличная игра, классный матч. «Качели» в третьей партии. Было интересно играть с отличными эмоциями. Разбирали предыдущее поражение, проанализировали ошибки, плодотворно подготовились к матчу и получили удовольствие от волейбола, как говорит наш главный тренер», — приводит слова Кроткова пресс-служба ВФВ.

В следующем туре мужской Суперлиги казанский «Зенит» в гостях сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Московское «Динамо» дома сыграет с «Новой» из Новокуйбышевска.

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