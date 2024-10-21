Либеро «Зенита-Казань» прокомментировал победу над московским «Динамо» в мужской Суперлиге

Либеро «Зенита-Казань» Валентин Кротков оценил победу над московским «Динамо» в 8-м туре мужской Суперлиги. Встреча закончилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 26:28, 25:14) в пользу казанской команды.

«Отличная игра, классный матч. «Качели» в третьей партии. Было интересно играть с отличными эмоциями. Разбирали предыдущее поражение, проанализировали ошибки, плодотворно подготовились к матчу и получили удовольствие от волейбола, как говорит наш главный тренер», — приводит слова Кроткова пресс-служба ВФВ.

В следующем туре мужской Суперлиги казанский «Зенит» в гостях сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Московское «Динамо» дома сыграет с «Новой» из Новокуйбышевска.