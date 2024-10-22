«Исторические успехи придут позже». Россиянка Щербань признана MVP в итальянской Серии А1

Итальянский волейбольный клуб «Тальмассонс», за который выступает российская доигровщица Яна Щербань, одержал первую победу с начала сезона. В рамках третьего тура Серии А1 команда обыграла «Бергамо» со счётом 3:1 (27:25, 20:25, 25:23, 25:18).

Самым результативным игроком встречи стала Щербань. 35-летняя доигровщица принесла команде 20 очков и была признана MVP матча.

«Я очень рада за нашу команду. Мы проявили характер в трудные моменты и были сплочены. Мы должны продолжать работать над уменьшением количества наших ошибок, потому что мы всё равно их совершали. Но я очень уверена в нашей команде, у нас большой потенциал, и мы хотим больше очков. Будут трудные моменты, но в это время мы не должны сдаваться. Историческая победа? Сегодняшний день — только первый, будем надеяться, что исторические успехи придут позже», — приводит слова Щербань пресс-служба www.legavolleyfemminile.it.

Напомним, россиянка вошла в состав «Тальмассонса» перед началом текущего сезона. Прошлый Щербань провела в итальянском «Трентино», а сезон-2022/2023 – в «Савино Дель Бене» (Скандиччи).