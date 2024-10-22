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Женская Суперлига-2024/2025: результаты 6-го тура соревнований

Женская Суперлига-2024/2025: результаты 6-го тура соревнований
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Завершился 6-й тур предварительного этапа женского PARI чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги в сезоне-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Женщины. Суперлига. Предварительный этап, 6-й тур:

  • Динамо» (Москва) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:14, 27:25, 25:23);
  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Тулица» (Тульская область) — 3:1 (25:19, 20:25, 25:21, 25:23);
  • «Локомотив» (Калининградская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (27:25, 25:20, 23:25, 25:18);
  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:18, 25:18, 25:18);
  • «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Омичка» (Омск) — 3:0 (25:22, 25:19, 27:25);
  • «Динамо» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск) — 3:0 (25:16, 25:19, 25:23);
  • «Протон» (Саратов) – «Спарта» (Нижний Новгород) – 3:0 (25:18, 25:19, 25:16).
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