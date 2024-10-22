Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

69 очков заработали россиянки для итальянских клубов в 3-м туре серии А1

В Италии завершился 3-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 69 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Веро Воллей» со счётом 3:2 (25:21, 30:32, 25:22, 29:31, 15:12). Толок набрала 30 очков, стала самым результативным игроком встречи и была признана MVP матча. Акимова продолжает восстановление после операции.

Яна Щербань также получила звание MVP матча. Её клуб «Тальмассонс» обыграл «Бергамо» со счётом 3:1 (27:25, 20:25, 25:23, 25:18). Россиянка принесла команде 20 очков.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 1:3 (23:25, 25:19, 18:25, 23:25) уступил «Пинероло». Россиянка заработала 19 очков.

Анастасия Ляшко и Виктория Кобзарь пропустили матчи 3-го тура. «Кьери» Ляшко одержал победу над «Иль Бизонте Фиренце» со счётом 3:2 (25:13, 25:23, 22:25, 17:25, 15:12), а «Мегабокс Валлефолья» Кобзарь победил «Бусто Арсицио» со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:15).

Бывшая россиянка Екатерина Антропова, выступающая за «Савино Дель Бене» (Скандиччи), принесла команде 27 очков в матче с «Перуджей» и стала MVP встречи. Её российская одноклубница Анна Котикова на площадку не вышла. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:15) в пользу команды Антроповой и Котиковой.