Мужская Суперлига-2024/2025: расписание 8-го тура соревнований

Сегодня, 22 октября, продолжится мужская PARI Суперлига по волейболу сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Мужская Суперлига по волейболу. Сезон-2024/2025.

Расписание на 22 октября:

15:00. «Енисей» (Красноярск) — «Газпром-Югра» (Сургут).

Ранее «Зенит-Казань» в 8-м туре мужской Суперлиги оказался сильнее московского «Динамо». Счёт во встрече — 3:1 (25:18, 25:19, 26:28, 25:14) в пользу казанской команды. В следующем туре мужской Суперлиги казанский «Зенит» в гостях сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Московское «Динамо» дома сыграет с «Новой» из Новокуйбышевска.