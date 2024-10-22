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Мужская Суперлига-2024/2025: расписание 8-го тура соревнований

Мужская Суперлига-2024/2025: расписание 8-го тура соревнований
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Сегодня, 22 октября, продолжится мужская PARI Суперлига по волейболу сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Мужская Суперлига по волейболу. Сезон-2024/2025.
Расписание на 22 октября:

  • 15:00. «Енисей» (Красноярск) — «Газпром-Югра» (Сургут).

Ранее «Зенит-Казань» в 8-м туре мужской Суперлиги оказался сильнее московского «Динамо». Счёт во встрече — 3:1 (25:18, 25:19, 26:28, 25:14) в пользу казанской команды. В следующем туре мужской Суперлиги казанский «Зенит» в гостях сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Московское «Динамо» дома сыграет с «Новой» из Новокуйбышевска.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
22 октября 2024, вторник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Газпром-Югра
Сургут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь мужской Суперлиги-2024/2025
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2024/2025
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