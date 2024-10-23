Мужская Суперлига: результаты игрового дня 22 октября

22 октября прошёл очередной игровой день в мужской волейбольной Пари Суперлиге-2024/2025, состоялся один матч 8-го тура предварительного этапа мужского чемпионата России по волейболу между клубами «Енисей» (Красноярск) и «Газпром-Югра» (Сургут). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с единственным результатом игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 8-й тур, 22 октября.

«Енисей» (Красноярск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (25:19, 21:25, 25:20, 25:22)

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги. Команды, занявшие места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

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