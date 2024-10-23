Доигровщик Щадилов пополнил состав МГТУ

Московский МГТУ подписал контракт с 33-летним доигровщиком Леонидом Щадиловым. В прошлом сезоне волейболист выступал в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Иттихад».

Щадилов — чемпион мира среди команд U21 2011 года, на том турнире его признали MVP. В России доигровщик выступал за московское «Динамо» (2008-2013), сургутскую «Газпром-Югру» (2013-2014 и 2018-2020), челябинское «Торпедо» (2014-2016), «Ярославич» (2016-2018 и сезон-2022/2023), оренбургский «Нефтяник» (2020/2021). Кроме того, волейболист в сезоне-2021/2022 играл в чемпионате Чехии за команду «Одолена Вода».

Интересно, что Щадилов стал уже седьмым доигровщиком в составе МГТУ. Также в распоряжении команды есть Макар Бестужев, Савелий Поздняков, Максим Пурин, Андрей Котов, Иван Пискарев и Пётр Орлов.

После восьми туров МГТУ с одной победой занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице мужской Суперлиги.