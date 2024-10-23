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Зоран Терзич: пока могу работать с Сербией или Россией, никогда не возьму другую сборную

Зоран Терзич: пока могу работать с Сербией или Россией, никогда не возьму другую сборную
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Главный тренер сборной России и казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич рассказал, как он отказался от предложения возглавить женскую сборную Италии.

«Было дело. Отказался, потому что был связан со сборной России. Пока у меня есть возможность работать с Сербией или Россией, я никогда не возьму другую сборную. Понятно, что в клубных делах многое может решать размер контракта. Но национальная команда – это эмоции. Они у меня есть, когда я слышу гимн Сербии или России. Пока не представляю, что буду тренером Италии или другой сборной», — заявил Терзич в интервью «Спорт БО».

Терзич возглавляет сборную России с 2022 года. Он — серебряный призёр Олимпиады-2016 со сборной Сербии, чемпион мира – 2018, чемпион Европы – 2011, 2017 и 2019.

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