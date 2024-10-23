Зоран Терзич: непонятно, останусь ли в сборной России. Были разговоры со сборной Сербии

Главный тренер женской волейбольной сборной России Зоран Терзич рассказал, что пока не знает, останется ли на своём посту.

«Пока непонятно, останусь ли я. Будем общаться с руководством федерации. Наверное, в обычной ситуации я бы не сомневался, но сборная России уже два года не выступает в международных турнирах. Мне бы очень хотелось свозить команду на какой-нибудь крупный турнир вроде чемпионата мира, но неизвестно, когда появится такая возможность. Вряд ли в ближайшем будущем. Пропустить пару турниров для меня не проблема, но тренировать без возможности оценить свою работу непросто. Мне очень обидно, что очень-очень хорошее поколение российских волейболисток сейчас не может себя показать.

Со сборной Сербии были разговоры. Но сначала нужно решить с Всероссийской федерацией волейбола», — отметил Терзич в интервью «Спорт БО».

Терзич возглавляет сборную России с 2022 года. Он — серебряный призёр Олимпиады-2016 со сборной Сербии, чемпион мира-2018, чемпион Европы-2011, 2017 и 2019.