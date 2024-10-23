Зоран Терзич о родстве с Новаком Джоковичем: теннис мне смотреть скучно

Главный тренер женской волейбольной сборной России Зоран Терзич рассказал об отношениях со своим племянником Новаком Джоковичем.

«Теннис мне смотреть скучно. Подача, потом 20-30 секунд нужно ждать следующую. Пока вытрутся полотенцем, пока поправят причёску… (Смеётся) Мы с Новаком хорошие приятели. Видимся очень редко, но в эти моменты шутим друг над другом и нашими видами спорта. Кажется, что у меня загруженный календарь, но у Новака он в 10 раз насыщеннее. Рад, что знаком с ним. Считаю Джоковича одним из величайших людей в истории мирового спорта», — заявил Терзич в интервью «Спорт БО».

Терзич возглавляет сборную России с 2022 года. Он — серебряный призёр Олимпиады-2016 со сборной Сербии, чемпион мира — 2018, чемпион Европы — 2011, 2017 и 2019.