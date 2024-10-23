«Они должны приезжать к нам с опаской». Динейкин — о матче с казанским «Зенитом»

Российский волейболист доигровщик Станислав Динейкин, выступающий за «Зенит» Санкт-Петербург, высказался о предстоящем матче с казанским «Зенитом».

«Чтобы обыграть казанский «Зенит», мы должны быть единым коллективом. Мы должны быть единой командой, которая в первую очередь не боится казанский «Зенит». Потому что если мы будем выходить на игру, думая, какой сильный казанский «Зенит», что они выигрывают множество титулов, что они непобедимы, тогда у нас ничего не получится.

Если мы будем верить в свою победу, в то, что мы сейчас выйдем и покажем хорошую игру, тогда мы сможем победить. «Зенит» Санкт-Петербург не должен бояться. Наоборот, мы играем на домашней площадке, и команда Алексея Вербова должна приезжать к нам с опаской», – сказал Динейкин в эфире «Радио «Зенит».

Станислав Динейкин — воспитанник московского «Динамо», с сезона-2021/2022 выступал за «Факел» из Нового Уренгоя. Он сын бронзового призёра Олимпиады-2004, обладателя Кубка мира — 1999 в составе сборной России Станислава Динейкина-старшего.