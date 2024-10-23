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«Мы, получается, второсортные?» Блокирующий «Зенита» затронул проблему роста в волейболе

«Мы, получается, второсортные?» Блокирующий «Зенита» затронул проблему роста в волейболе
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Блокирующий «Зенита» из Санкт-Петербурга Денис Черейский рассказал, как испытал разочарование, не получив вызов в сборную России из-за роста.

«У меня нет комплекса. Мне в жизни мой рост (204 см) не мешает, в спорте тоже не мешает, он у меня стандартный. Но все смотрят только в сторону центральных за 210 см. Мы, получается, второсортные какие-то? Это про таких, как я, Щербинин, Червяков, Щербаков. Причём мы стабильно показываем результат. Это некая профессиональная психологическая травма, назовём её так.

Но спасибо Алексею Игоревичу Вербову, что позвал в свою команду летом, чуть подлечил её, получается», — сказал 29-летний Черейский в интервью официальному сайту ВФВ.

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