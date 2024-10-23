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Динейкин объяснил, с чем связано неудачное выступление «Зенита» в новом сезоне Суперлиги

Динейкин объяснил, с чем связано неудачное выступление «Зенита» в новом сезоне Суперлиги
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Российский волейболист доигровщик Станислав Динейкин, выступающий за «Зенит» Санкт-Петербург, объяснил, с чем связан неудачный старт сезона команды.

«Я думаю, нам нужно дать некоторое время, потому что много новых игроков в команде, ещё где-то нет хорошего взаимопонимания, поэтому дайте нам время, и я надеюсь, что скоро всё будет хорошо и победы обязательно придут», — сказал Динейкин в эфире «Радио «Зенит».

«Зенит» занимает шестую позицию в чемпионате России. После восьми матчей команда одержала четыре победы и набрала 13 очков.

Станислав Динейкин — воспитанник московского «Динамо», с сезона-2021/2022 выступал за «Факел» из Нового Уренгоя. Он сын бронзового призёра Олимпиады-2004, обладателя Кубка мира — 1999 в составе сборной России Станислава Динейкина-старшего.

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