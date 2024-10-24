Мужская Суперлига: расписание игрового дня 24 октября

Сегодня, 24 октября, состоится один матч 9-го тура мужского чемпионата России по волейболу в Суперлиге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 9-й тур, 24 октября:

19:30 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань».

«Зенит» из Санкт-Петербурга занимает шестую позицию в чемпионате России. Казанская команда расположилась на первой строчке в турнирной таблице.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.