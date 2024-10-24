«Зенит СПб» — «Зенит-Казань»: онлайн-трансляция матча мужской Суперлиги начнётся в 19:30

Сегодня, 24 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата России по волейболу, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с казанским «Зенитом». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между командами из Казани и Санкт-Петербурга.

«Зенит» занимает шестую позицию в чемпионате России. После восьми матчей команда одержала четыре победы и набрала 13 очков. Казанский «Зенит» расположился на первой строчке.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги. Команды, занявшие места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.