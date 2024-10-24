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«Зенит СПб» — «Зенит-Казань»: онлайн-трансляция матча мужской Суперлиги начнётся в 19:30

«Зенит СПб» — «Зенит-Казань»: онлайн-трансляция матча мужской Суперлиги начнётся в 19:30
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Сегодня, 24 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата России по волейболу, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с казанским «Зенитом». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между командами из Казани и Санкт-Петербурга.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Зенит-Казань
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» занимает шестую позицию в чемпионате России. После восьми матчей команда одержала четыре победы и набрала 13 очков. Казанский «Зенит» расположился на первой строчке.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги. Команды, занявшие места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

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