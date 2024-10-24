«Статус «Динамо» не давал допустить счёта 3:0». Доигровщица «Заречья» — о победе всухую

Доигровщица волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Ольга Бирюкова рассказала о победе над московским «Динамо» со счётом 3:0 в матче 6-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025.

«Настрой был очень серьёзный — мы продуктивно работали неделю, чтобы показать такую игру. Понимали с девочками, что для нашего тренера Константина Анатольевича это будет принципиальный матч, да и для нас тоже, зная весь контекст.

Мы начинаем чувствовать силу в своих руках, и было бы глупо отступать назад, чего-то бояться, понимая свои возможности и ситуацию, в которой сейчас московская команда. Но такой результат, мне кажется, стал возможен, в первую очередь потому, что мы выполняли все установки. Потом мы хотели порадовать тренера и себя самих. У нас ведь тоже есть мотивация – показать себя как следует в этом сезоне. Команда сейчас только встаёт на ноги, мы ещё не определили свой статус в этом году. И всё получилось, и мы всем нашим болельщикам доставили большое удовольствие – показали хороший волейбол. Сейчас мы уже настраиваемся на следующую игру, мы в азарте. И мы чувствуем силу, да.

Я не могу отвечать за ожидания других, но, наверное, было бы глупо ожидать 3:0 с «Динамо». Не имеет значения, в каких кондициях находится команда, статус клуба «Динамо» не давал допустить мысли, что игра может закончиться с таким счетом, все ожидали упорной борьбы. Но получилось так, как получилось. Мы рады, мы взяли три очка – и это здорово», – приводит слова Бирюковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.