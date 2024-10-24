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69 очков набрали россиянки в Турции и повторили результат соотечественниц в Италии

69 очков набрали россиянки в Турции и повторили результат соотечественниц в Италии
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В Турции завершился 4-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 69 очков.

Напомним, ранее в 3-м туре итальянской волейбольной Серии А1 россиянки заработали такое же количество очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, одержал победу над «Арас Карго» со счётом 3:1 (19:25, 25:18, 25:22, 27:25). Лазарева принесла команде 24 очка, Курило – 17 очков.

«Вакыфбанк» Марины Марковой победил «Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:13). Маркова набрала 20 очков, Кочурина – одно очко.

«Сарыер» Натальи Кротковой уступил «Галатасараю» со счётом 0:3 (15:25, 27:25, 20:25). Россиянка завоевала семь очков. А «Бахчеливлер» Полины Шемановой проиграл «Экзачибаши» со счётом 0:3 (10:25, 13:25, 11:25). Шеманова очков не заработала.

После 4-го тура Лиги Султанлар «Бахчеливлер» Шемановой занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Вакыфбанк» Марковой – шестую, «Кузейбору» Лазаревой и Курило – седьмую, «Сарыер» Кротковой – 12-ю, а «Зерен Спор» Кочуриной остановился на последнем, 14-м месте.

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