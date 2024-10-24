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Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга, одержав 8-ю победу подряд

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга, одержав 8-ю победу подряд
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Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» на выезде уверенно обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в рамках 9-го тура предварительного этапа PARI чемпионата России – 2024/2025 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:19, 25:22) в пользу команды из Казани. Это уже седьмая подряд победа казанцев над «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

Нельзя не отметить, что победа над коллективом из Санкт-Петербурга стала для команды Алексея Вербова восьмой подряд в чемпионате. «Зенит-Казань» лидирует в Суперлиге с 23 набранными очками за девять туров. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 13 и идёт в турнирной таблице на шестом месте.

Волейбол. Мужчины. Суперлига. 9-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) – 3:0 (26:24, 25:19, 25:22).

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