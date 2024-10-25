Мужская Суперлига: расписание игрового дня 25 октября

Сегодня, 25 октября, состоятся два матча 9-го тура мужского чемпионата России по волейболу в Суперлиге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 9-й тур, 25 октября:

15:00. «Енисей» (Красноярск) — «Нефтяник» (Оренбург);

17:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.