Женская Суперлига: расписание игрового дня 25 октября

Сегодня, 25 октября, пройдут два матча 7-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 7-й тур. 25 октября:

19:00. «Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Краснодар);

19:00. «Спарта» (Нижний Новгород) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».