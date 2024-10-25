Женская Суперлига: расписание игрового дня 25 октября
Сегодня, 25 октября, пройдут два матча 7-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.
Суперлига. Женщины, 7-й тур. 25 октября:
- 19:00. «Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Краснодар);
- 19:00. «Спарта» (Нижний Новгород) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).
Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».
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