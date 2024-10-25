«В облаках не витаем». Алексей Вербов — о победе «Зенита-Казань» над «Зенитом» СПб

Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Алексей Вербов прокомментировал результат матча с петербургским «Зенитом», а также оценил команду соперника. Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:19, 25:22).

«Победа не была простой, две концовки перебороли, но, знаете, один мяч может упасть в другую сторону, и исход партии мог бы быть абсолютно противоположным. Поэтому мы, как я уже говорил, особо в облаках не витаем, напротив стоят суперигроки высочайшего уровня. Может, как команде им нужно что-то находить, но индивидуально — это игроки, которые способны бороться за золотые медали, мы отдаём себе в этом отчёт.

Никакой недооценки соперника нет, и нам уже через неделю возвращаться сюда и играть матч Кубка, и я понимаю, что это может быть ещё сложнее, чем сегодня. Я допускаю, так как потенциал у Петербурга сумасшедший. Сегодня они не смогли его реализовать на 100%, но в какой-то момент это может произойти», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.