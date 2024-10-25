Волейболисты «Динамо-Урал» уверенно обыграли «Динамо-ЛО» в матче мужской Суперлиги
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Закончился матч 9-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-Урал» (Уфа) и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:19, 22:22, 26:24) в пользу уфимской команды.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
25 октября 2024, пятница. 17:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Динамо-Урал: Ушков, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Моторыгин, Поталюк, Аношко, Тебенихин
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Воронков, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
В следующем туре мужской Суперлиги «Динамо-Урал» в гостях сразится с новосибирским «Локомотивом». «Динамо-ЛО» дома сыграет с «Белогорьем» из Белгорода.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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