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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 25 октября

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 25 октября
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Сегодня, 25 октября, состоялись два матча 9-го тура мужского чемпионата России по волейболу в Суперлиге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 9-й тур, 25 октября:

  • «Енисей» (Красноярск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (27:25, 25:18, 25:23);
  • «Динамо-Урал» (Уфа) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:19, 25:22, 26:24).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

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