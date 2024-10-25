Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Тренер «Зенита СПб» Владимир Алекно прокомментировал поражение от казанского «Зенита»

Тренер «Зенита СПб» Владимир Алекно прокомментировал поражение от казанского «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды от казанского «Зенита» (0:3) в матче 9-го тура мужской Суперлиги.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

«Команда выглядела неплохо в целом, но этого недостаточно, чтобы обыгрывать такие команды. Конечно, лучше был внутренний стержень, чем в предыдущей игре, но сегодня обыграть Казань с таким количеством ошибок на подаче тяжело. Понятно, что и ввод в игру мяча простой подачей тоже не даст результат. Чуть-чуть с этим не справились. По крайней мере, внутренняя атмосфера сегодня была лучше. Играли, в общем-то, на равных, смотрите на счёт. Всегда есть что подправить, исключить это количество ошибок на подаче – и, думаю, что в кубковой игре будет лучше», — приводит слова Алекно пресс-служба «Зенита».

Нельзя не отметить, что победа над коллективом из Санкт-Петербурга стала для команды Алексея Вербова восьмой подряд в чемпионате. «Зенит-Казань» лидирует в Суперлиге с 23 набранными очками за девять туров. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 13 очков и идёт в турнирной таблице на шестом месте.

Материалы по теме
Вербов обыграл Алекно! Казань осталась непобеждённой в Суперлиге
Вербов обыграл Алекно! Казань осталась непобеждённой в Суперлиге
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android