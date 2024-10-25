Тренер «Зенита СПб» Владимир Алекно прокомментировал поражение от казанского «Зенита»

Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды от казанского «Зенита» (0:3) в матче 9-го тура мужской Суперлиги.

«Команда выглядела неплохо в целом, но этого недостаточно, чтобы обыгрывать такие команды. Конечно, лучше был внутренний стержень, чем в предыдущей игре, но сегодня обыграть Казань с таким количеством ошибок на подаче тяжело. Понятно, что и ввод в игру мяча простой подачей тоже не даст результат. Чуть-чуть с этим не справились. По крайней мере, внутренняя атмосфера сегодня была лучше. Играли, в общем-то, на равных, смотрите на счёт. Всегда есть что подправить, исключить это количество ошибок на подаче – и, думаю, что в кубковой игре будет лучше», — приводит слова Алекно пресс-служба «Зенита».

Нельзя не отметить, что победа над коллективом из Санкт-Петербурга стала для команды Алексея Вербова восьмой подряд в чемпионате. «Зенит-Казань» лидирует в Суперлиге с 23 набранными очками за девять туров. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 13 очков и идёт в турнирной таблице на шестом месте.