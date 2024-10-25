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Краснодарское «Динамо» обыграло «Тулицу» в матче 7-го тура Суперлиги

Краснодарское «Динамо» обыграло «Тулицу» в матче 7-го тура Суперлиги
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Сегодня, 25 октября, завершился матч 7-го тура женской Суперлиги-2024/2025, где встречались волейболистки краснодарского «Динамо» и «Тулицы» (Тульская область). Победу одержала команда из Краснодара со счётом 3:1 (25:20, 13:25, 25:19, 25:19).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
25 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
1 : 3
Динамо Кр
Краснодар
Тулица: Велисевич, Синкевич, Станкевичуте, Мишагина, Беликова, Ковалёва, Архипова, Прасолова, Някина, Боброва, Лебедкина, Жукова, Ротастикова
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Бойко, Рысева, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва

В следующем туре краснодарское «Динамо» встретится с волейболистками «Омички», а спортсменки «Тулицы» сыграют с командой «Минчанка».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

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