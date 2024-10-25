Краснодарское «Динамо» обыграло «Тулицу» в матче 7-го тура Суперлиги

Сегодня, 25 октября, завершился матч 7-го тура женской Суперлиги-2024/2025, где встречались волейболистки краснодарского «Динамо» и «Тулицы» (Тульская область). Победу одержала команда из Краснодара со счётом 3:1 (25:20, 13:25, 25:19, 25:19).

В следующем туре краснодарское «Динамо» встретится с волейболистками «Омички», а спортсменки «Тулицы» сыграют с командой «Минчанка».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».