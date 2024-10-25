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Женская Суперлига: результаты игрового дня 25 октября

Женская Суперлига: результаты игрового дня 25 октября
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Сегодня, 25 октября, прошли два матча 7-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 7-й тур. 25 октября:

  • «Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Краснодар) — 1:3 (20:25, 25:13, 19:25, 19:25);
  • «Спарта» (Нижний Новгород) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 (19:25, 20:25, 16:25).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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