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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 26 октября

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 26 октября
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Сегодня, 26 октября, состоятся три матча 9-го тура мужского чемпионата России по волейболу в Суперлиге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 9-й тур, 26 октября:

  • 13:00 мск. «Кузбасс» (Кемерово) — «Газпром-Югра» (Сургут);
  • 15:00 мск. «Локомотив» (Новосибирск) — МГТУ (Москва);
  • 18:00 мск. «Белогорье» (Белгород) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025 (м)
Календарь Суперлиги-2024/2025 (м)
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