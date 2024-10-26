«Протон» обыграл «Енисей» в 7-м туре Женской Суперлиги
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Волейбольный клуб «Протон» из Саратова обыграл «Енисей» из Красноярска в 7-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (25:15, 25:17, 17:25, 25:8).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
26 октября 2024, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 3
Протон
Саратов
Енисей: Даций, Прокофьева, Синицкая, Шляхтова, Бавыкина, Попова Мария, Бесман, Салтыкова, Мазина, Охрименко, Савватеева, Распутина
Протон: Костюкевич, Селиверстова, Сергеева, Слаутина, Азанова, Крук, Володина, Геращенкова, Зиновьева, Вашина, Лубенченко
В следующем туре красноярский «Енисей» сыграет с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область). «Протон» сразится с челябинским «Динамо-Метар».
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки клуба «Динамо-Ак Барс».
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