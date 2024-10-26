Волейболистки московского «Динамо» на выезде победили «Омичку» в 7-м туре Суперлиги
Поделиться
Волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл «Омичку» (Омская область) в 7-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (23:25, 25:15, 25:19, 25:18).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
26 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Омичка: Антонова, Щукина, Лопато, Ткачёва, Чередникова, Соболева, Колурбаси, Лукина, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк
Динамо М: Лазарева, Володина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Хабибрахманова, Подкопаева
В следующем туре московское «Динамо» сыграет со «Спартой» (Нижний Новгород). «Омичка» сразится с петербургской «Ленинградкой».
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки клуба «Динамо-Ак Барс».
Комментарии
- 26 октября 2024
-
17:35
-
17:25
-
17:14
-
09:30
- 25 октября 2024
-
21:50
-
21:28
-
19:50
-
19:38
-
19:27
-
16:35
-
16:03
-
10:30
-
10:10
- 24 октября 2024
-
21:29
-
19:26
-
18:41
-
15:35
-
09:23
- 23 октября 2024
-
23:37
-
19:41
-
17:58
-
14:14
-
13:22
-
12:52
-
12:21
-
11:41Доигровщик Щадилов пополнил состав МГТУ Официально
-
05:52
- 22 октября 2024
-
09:15
-
00:55
-
00:45
-
00:29
- 21 октября 2024
-
23:51
-
10:48
-
09:47
-
09:40