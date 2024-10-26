Волейболистки московского «Динамо» на выезде победили «Омичку» в 7-м туре Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл «Омичку» (Омская область) в 7-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (23:25, 25:15, 25:19, 25:18).

В следующем туре московское «Динамо» сыграет со «Спартой» (Нижний Новгород). «Омичка» сразится с петербургской «Ленинградкой».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки клуба «Динамо-Ак Барс».