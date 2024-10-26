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Калининградский «Локомотив» одержал седьмую победу подряд в женской Суперлиге

Калининградский «Локомотив» одержал седьмую победу подряд в женской Суперлиге
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал седьмую победу подряд в женской волейбольной Суперлиге-2024/2025. Сегодня, 26 октября, в 7-м туре он оказался сильнее челябинского «Динамо-Метар» со счётом 3:2 (23:25, 25:16, 22:25, 25:20, 15:11).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
26 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
2 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт

В следующем туре калининградский «Локомотив» сыграет с «Динамо-Ак-Барс» (Казань). «Динамо-Метар» сразится с саратовским «Протоном». На данный момент «Локомотив» занимает первое место в чемпионате с 20 очками.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

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